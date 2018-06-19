Ягланда просят не забыть об украинских политзаключенных на встрече с Путиным

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и член украинской делегации Ирина Геращенко обратились к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду, чтобы он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным потребовал освобождения украинских политзаключенных.

Об этом говорится в письме Ягланду, текст которого Арьев обнародовал на своей странице в Facebook.

"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд вновь едет в Москву. Опять говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ, снова просить о восстановлении Россией финансирования. И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных и угрозу их жизни в РФ и аннексированому Крыму, мы с Ириной Геращенко пишем письмо генсеку", - сообщил Арьев.

В письме украинские депутаты отмечают, что накануне визита хотят привлечь внимание Ягланда к ужасной ситуации, в которой находятся преследуемые Россией политические заключенные. Арьев и Геращенко напоминают, что украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, считая ее последним средством протеста против беззакония Российской Федерации.

Депутаты привлекают внимание к ситуации с Владимиром Балухом, Александром Кольченко, Николаем Карпюком, Романом Сущенко и еще до 70 политическими заключенными. Они отмечают, что украинский омбудсмен так и не была допущена к Олегу Сенцову, Николаю Карпюку и другим заключенным, удерживаемым российским режимом.

"Мы просим вас, господин генеральный секретарь, как голову ведущего органа по защите прав человека в Европе, требовать освобождения этих и других украинских политических заключенных во время вашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими должностными лицами Российской Федерации", - говорится в обращении.

Как сообщалось, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд совершит визит в Россию 20 июня.