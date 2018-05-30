Речник Ягланда прирівняв Україну та Росію у заяві про вбивство Бабченка

У Раді Європи закликають провести швидке і повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це речник генсека Ради Європи Даніель Хольтген написав на своїй сторінці у Twitter.

"В Україні та Росії журналісти зазнають нападів і арештів з тривожною швидкістю. Убивство Аркадія Бабченка має бути розслідуване швидко і повною мірою", - написав він.

#Journalists are being attacked and arrested at an alarming rate in #Ukraine and #Russia. The killing of Arkady #Babchenko today must be rapidly and fully investigated. https://t.co/hFv5lWOGfQ — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 29 травня 2018 р.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.