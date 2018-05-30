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Речник Ягланда прирівняв Україну та Росію у заяві про вбивство Бабченка

Середа, 30 травня 2018, 09:33

У Раді Європи закликають провести швидке і повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це речник генсека Ради Європи Даніель Хольтген написав на своїй сторінці у Twitter.

"В Україні та Росії журналісти зазнають нападів і арештів з тривожною швидкістю. Убивство Аркадія Бабченка має бути розслідуване швидко і повною мірою", - написав він.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

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