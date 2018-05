Речник Ягланда прирівняв Україну та Росію у заяві про вбивство Бабченка

У Раді Європи закликають провести швидке і повне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це речник генсека Ради Європи Даніель Хольтген написав на своїй сторінці у Twitter.

"В Україні та Росії журналісти зазнають нападів і арештів з тривожною швидкістю. Убивство Аркадія Бабченка має бути розслідуване швидко і повною мірою", - написав він.

#Journalists are being attacked and arrested at an alarming rate in #Ukraine and #Russia. The killing of Arkady #Babchenko today must be rapidly and fully investigated. https://t.co/hFv5lWOGfQ