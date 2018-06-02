Через Росію НАТО хоче створити 30-тисячні сили швидкого реагування – ЗМІ

НАТО хоче покращити свою здатність відповісти на потенційну атаку з боку РФ і планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування.

Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на інформованих дипломатів НАТО.

Нові сили мають бути здатними до розгортання у проміжок до 30 днів. Їх оснастять кількома сотнями винищувачів і кораблів.

Ці сили швидкого реагування будуть створені на додачу до вже існуючих, які налічують 20 тисяч військових.

Очікується, що це питання буде обговорюватися наступного тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. На саміті у липні лідери країн Альянсу приймуть відповідну декларацію.

За даними джерел, провідну роль у створенні нових сил швидкого реагування відіграватиме Німеччина.

"Ми повинні стати швидшими і швидко переміщувати велику кількість солдатів і обладнання щоб посилити довіру і захистити нашу здатність до оборони" - сказав дипломат НАТО.

Ініціатива щодо нових сил швидкого реагування надійшла з Вашингтона в останні місяці, зазначає видання.