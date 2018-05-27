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Грузія розраховує на вступ до НАТО у 2021 році: ми готові до виклику

Неділя, 27 травня 2018, 13:24

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі розраховує, що його країна вступить до НАТО у 2021 році.

Про це передає 1tv.ge.

"Ми сподіваємося, що в 2021 році, через сто років після радянської окупації, Грузія стане повноправним членом НАТО. Грузія готова до виклику, Грузія щодня працює, щоб стати членом європейської сім'ї та справжнім членом євроатлантичної спільноти", - заявив Квірікашвілі.

Як відомо, Грузія, як і Україна, отримала статус аспірантів у НАТО, що дає можливість бути запрошеними (поки це тільки можливість) до участі в розробці плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Однак і участь у ПДЧ не гарантує їм членства в організації.

У Грузії функціонує спільний з НАТО навчально-оцінювальний центр, діяльність якого передбачає постійну присутність військових інструкторів Альянсу, в тому числі офіцерів досить високого рангу. На території країни почастішали спільні військові навчання, які стали більш масштабними.

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Грузія Альянс
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