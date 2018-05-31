У парламенті Іспанії зібрали голоси за відставку прем’єра

180 депутатів парламенту Іспанії готові проголосувати за відставку прем’єр-міністра Маріано Рахоя при мінімально необхідних 176 голосах.

Про це повідомляє El Pais.

Сьогодні у парламенті відбуваються дебати щодо відставки уряду, голосування відбудеться у п’ятницю. Відставку ініціювала провідна опозиційна сила – Соціалістична партія, яка має 84 депутата.

Соціалістів вирішили підтримати ліва партія "Подемос" (67 депутатів), дві прокаталонські парті] ERC (9) та PDeCat (8), баскські націоналістичні партії PNV (5) та EH Bildu (2), валенсійська "Compromís" (4) і єдиний депутат партії "Nueva Canarias" з Канарських островів.

Якщо парламент відправить Рахоя у відставку, лідер соціалістів Педро Санчес негайно посяде його місце. Він вже пообіцяв у разі успіху відновити діалог із новим каталонським урядом та піти на поступки щодо бюджету, яких вимагає "Подемос" .

Однак, Рахой може добровільно піти у відставку, і тоді його уряд продовжить працювати під керівництвом виконуючого обов’язків до призначення нового прем’єра.

Питання висловлення недовіри уряду Рахоя у парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією".

Нагадаємо, 24 травня іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу "Народну партію".

Детальніше читайте у статті - "Таємна каса партії влади: в Іспанії завершився гучний антикорупційний процес"