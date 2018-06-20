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Заарештований в Кельні тунісець планував теракт з біобомбою

Середа, 20 червня 2018, 09:19

Тунісець, у квартирі якого в Кельні було виявлено речовину зі вмістом отрути рицину, планував атаку з використанням вибухівки та біологічно небезпечної речовини. 

Про це глава Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Munch) заявив радіостанції Inforadio RBB, повідомляє Deutsche Welle.

"В інтернеті є відповідні інструкції, у тому числі - від ісламістських організацій", - сказав Мюнх. 

За його словами, у квартирі було виявлено компоненти для створення вибухової речовини. Про їхнє замовлення в інтернеті іноземні партнери поінформували Федеральне відомство з охорони конституції.

Водночас, відзначив глава BKA, питання про конкретну мету, контакти і співучасників заарештованого "ще відкрите".

13 червня суд у Німеччині санкціонував арешт 29-річного громадянина Тунісу, який, за даними ряду німецьких ЗМІ, прибув до Німеччини у листопаді 2016 року.

Рицин, який був виявлений у його квартирі, експерти класифікують як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину" - він у 25 тисяч разів більш токсичний ніж стрихнін.

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Німеччина
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