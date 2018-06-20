Арестованный в Кельне тунисец планировал теракт с биобомбой

Тунисец, в квартире которого в Кельне было обнаружено вещество с содержанием яда рицина, планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.

Об этом глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Munch) заявил радиостанции Inforadio RBB, сообщает Deutsche Welle.

"В интернете есть соответствующие инструкции, в том числе от исламистских организаций", - сказал Мюнх.

По его словам, в квартире были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества. Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции.

В то же время, отметил глава BKA, вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "пока открыт".

13 июня суд в Германии санкционировал арест 29-летнего гражданина Туниса, который, по данным ряда немецких СМИ, прибыл в Германию в ноябре 2016 года.

Рицин, который был обнаружен в его квартире, эксперты классифицируют как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество" - он в 25 тысяч раз токсичнее стрихнина.