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У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі, найдорожче - в Данії

Середа, 20 червня 2018, 12:27

У 2017 році рівень цін на споживчі товари і послуги в Європейському Союзі сильно відрізнявся, в деяких країнах вони були майже втричі більші, ніж в інших.

Про свідчать дані Eurostat.

Найвищі ціни були зафіксовані у Данії (142% від середніх по ЄС), далі йдуть Люксембург (127%), Ірландія і Швеція (по 125%), Фінляндія (122%) та Велика Британія (117%).

На протилежному кінці шкали найнижчий рівень цін зафіксований у Болгарії (48%), Румунії (52%) і Польщі (56%).

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Найбільша різниця у цінах зафіксована в ресторанах і готелях, а також на алкоголь та тютюн.

Найвищі ціни на продукти харчування в Данії, Швеції та Австрії, найнижчі в Польщі та Румунії. Найбільш дорогі алкогольні напої та тютюнові вироби в Ірландії та Великій Британії, найдешевші – у Болгарії. Ресторани та готелі більш ніж у 3 рази дорожчі в Данії, ніж у Болгарії.

Менша різниця у цінах серед країн ЄС спостерігається у таких групах товарів, як побутова електроніка, одяг, особистий транспорт.

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