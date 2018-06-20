В странах ЕС потребительские цены отличаются в три раза, дороже всего – в Дании

В 2017 году уровень цен на потребительские товары и услуги в Европейском Союзе сильно отличался, в некоторых странах они были почти в три раза больше, чем в других.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Самые высокие цены были зафиксированы в Дании (142% от средних по ЕС), далее следуют Люксембург (127%), Ирландия и Швеция (по 125%), Финляндия (122%) и Великобритания (117%).

На противоположном конце шкалы самый низкий уровень цен зафиксирован в Болгарии (48%), Румынии (52%) и Польше (56%).

Найбільша різниця у цінах зафіксована в ресторанах і готелях, а також на алкоголь та тютюн.

Найвищі ціни на продукти харчування в Данії, Швеції та Австрії, найнижчі в Польщі та Румунії. Найбільш дорогі алкогольні напої та тютюнові вироби в Ірландії та Великій Британії, найдешевші – у Болгарії. Ресторани та готелі більш ніж у 3 рази дорожчі в Данії, ніж у Болгарії.

Менша різниця у цінах серед країн ЄС спостерігається у таких групах товарів, як побутова електроніка, одяг, особистий транспорт.