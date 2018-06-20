Лавров поскаржився генсеку Ради Європи на утиски нацменшин в Україні та Балтії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров на зустрічі з генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом підняв питання необхідності захисту прав національних меншин в Україні та Балтії.

Про це свідчить повідомлення МЗС РФ, розміщене на сайті відомства за підсумками зустрічі двох посадовців.

"Увагу генсекретаря було привернуто до необхідності більш активно задіяти профільні механізми організації для захисту прав національних меншин на просторі Ради Європи, перш за все в Україні і в країнах Балтики", - йдеться у повідомленні.

У Росії є претензії до України та до балтійських держав з приводу начебто утисків російськомовних. Зокрема, Російська Федерація звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням натиснути на Україну щодо зміни мовної норм закону "Про освіту".

Також МЗС Росії звинуватило Латвію в дискримінації російськомовних через реформу освіти.

Держдума РФ прийняла заяву про неприпустимість ліквідації в Латвії шкільної освіти мовами національних меншин, в якій пропонує ввести проти Латвії санкції.