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Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на притеснения нацменьшинств в Украине и Балтии

Среда, 20 июня 2018, 17:13

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом поднял вопрос о необходимости защиты прав национальных меньшинств в Украине и Балтии.

Об этом свидетельствует сообщение  МИД РФ, размещенное на сайте ведомства по итогам встречи двух чиновников.

"Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы организации по защите прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде всего в Украине и в странах Балтии", - говорится в сообщении.

У России есть претензии к Украине и к балтийским государствам по поводу якобы притеснений русскоязычных. В частности, Российская Федерация обратилась к НАТО с просьбой надавить на Украину по поводу изменения языковой норм закона "Об образовании".

Также МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных через реформу образования.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Риги санкции.

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Совет Европы Россия Язык образования
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