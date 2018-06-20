МЗС: Рада ООН з прав людини перебуває у кризі

Україна розуміє занепокоєння США щодо ефективності роботи Ради ООН з прав людини, разом з тим наша держава планує працювати над реформуванням органу.

Про це йдеться у коментарі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці щодо Ради ООН з прав людини, поширеному прес-службою відомства.

Нагадаємо, 19 червня США оголосили про свій вихід з Ради ООН з прав людини, звинувативши Раду у політизованості та відсутності проведення необхідних реформ.

Кислиця наголосив, що Україна розуміє позицію Сполучених Штатів Америки. "На жаль, вимушені констатувати, що сьогодні Рада ООН з прав людини перебуває у складній ситуації, якщо не сказати у кризі", - зазначив Кислиця.

"Рішення США щодо дострокового припинення членства у Раді не стало несподіванкою. Більше року тому Сполучені Штати на одному з засідань Ради Безпеки ООН заявили про негативні тенденції у роботі ООН на напрямку захисту прав людини", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, Україна неодноразово заявляла, що поділяє думку про важливість врахування компонента прав людини у всіх напрямах роботи організації.

"Ми бачимо безпосередній зв'язок між питаннями прав людини та безпекою у світі в широкому розумінні. Отже, не може не викликати занепокоєння фактичне усунення правозахисної тематики з майданчика ООН у Нью-Йорку - як ідеологічно так і фізично", - зазначив Кислиця.

За його словами, об’єктивно оцінюючи існуючі проблеми та недоліки у роботі Ради, Україна має намір працювати над її реформуванням.

Для України, стверджує Кислиця, Рада залишатиметься ще одним майданчиком для захисту прав українців, які потерпають від злочинних дій РФ внаслідок окупації Крим та її агресії на Сході України.

Як повідомлялося, Європейський Союз розчарований рішенням Сполучених Штатів вийти з Ради ООН з прав людини.