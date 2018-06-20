МИД: Совет ООН по правам человека находится в кризисе

Украина понимает озабоченность США относительно эффективности работы Совета ООН по правам человека, вместе с тем наше государство планирует работать над реформированием органа.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в отношении Совета ООН по правам человека, распространенном пресс-службой ведомства.

Напомним, 19 июня США объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, обвинив Совет в политизированности и отсутствии проведения необходимых реформ.

Кислица отметил, что Украина понимает позицию Соединенных Штатов Америки. "К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе", - отметил Кислица.

"Решение США о досрочном прекращении членства в Совете не стало неожиданностью. Более года назад Соединенные Штаты на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН по направлению защиты прав человека", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Украина неоднократно заявляла, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы организации.

"Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком смысле. Следовательно, не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически так и физически", - отметил Кислица.

По его словам, объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в работе Совета, Украина намерена работать над его реформированием.

Для Украины, утверждает Кислица, Совет будет оставаться еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий РФ в результате оккупации Крыма и ее агрессии на Востоке Украины.

Как сообщалось, Европейский Союз разочарован решением Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.