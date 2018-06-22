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Єврозона погодилася полегшити боргове навантаження Греції

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Єврозона погодилася полегшити боргове навантаження Греції

П'ятниця, 22 червня 2018, 07:49

Міністри фінансів країн єврозони погодилися збільшити строки погашення боргів Греції та відстрочили виплату відсотків за значною частиною позик цій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Греція жила переважно на кошти міжнародних кредиторів з 2010 року. На вимогу кредиторів Афіни провели сотні реформ і досягли значного прогресу, однак для подальших позик інвесторам потрібно переконатися, що країна не зламається під вагою боргу у розмірі 180% її ВВП.

"Через вісім довгих років Греція нарешті виходить з програми фін допомоги" - заявив голова єврозони Маріо Сентено після багатогодинних переговорів щодо Греції.

"Подальше полегшення боргового навантаження необхідне для того, щоб грецький борг був стійким у майбутньому", - сказав він.

Міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос заявив, що угода зробила грецький борг життєздатним знову і проклала шлях для повернення на ринкове фінансування.

"Грецький уряд задоволений цією угодою", - сказав він.

Ключовим елементом полегшення боргового тягаря є продовження строків погашення та пільгових періодів щодо 96,9 млрд євро позик, наданих Греції в рамках другої програми допомоги на 10 років.

Греція також отримає новий кредит у розмірі 15 мільярдів євро. Це дасть їй незалежність на ринку позик протягом приблизно 22 місяців, заявили міністри єврозони.

Як відомо, третя програма допомоги Греції завершується 20 серпня цього року.

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