Еврозона согласилась облегчить долговую нагрузку Греции

Министры финансов стран еврозоны согласились увеличить сроки погашения долгов Греции и отсрочили выплату процентов за значительной частью займов этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Греция жила в основном на средства международных кредиторов с 2010 года. По требованию кредиторов Афины провели сотни реформ и достигли значительного прогресса, однако для дальнейших займов инвесторам нужно убедиться, что страна не сломается под весом долга в размере 180% ее ВВП.

"Через восемь долгих лет Греция наконец выходит из программы финпомощи", - заявил председатель еврозоны Марио Сентено после многочасовых переговоров по Греции.

"Дальнейшее облегчение долговой нагрузки необходимо для того, чтобы греческий долг был устойчивым в будущем", - сказал он.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что соглашение сделало греческий долг жизнеспособным снова и проложило путь для возвращения на рыночное финансирование.

"Греческое правительство довольно этой сделкой", - сказал он.

Ключевым элементом облегчение долгового бремени является продление сроков погашения и льготных периодов в отношении 96,9 млрд евро займов, предоставленных Греции в рамках второй программы помощи на 10 лет.

Греция получит новый кредит в размере 15 миллиардов евро. Это даст ей независимость на рынке займов примерно в течение 22 месяцев, заявили министры еврозоны.

Как известно, третья программа помощи Греции завершается 20 августа этого года.