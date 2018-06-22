У Швейцарії 400 туристів евакуювали з гори через несправність фунікулера

Гелікоптери евакуювали близько 400 людей з швейцарської гори, яка фігурувала в одному з фільмів про Джеймса Бонда, через несправність фунікулера.

Про це повідомляє Reuters.

Гора Piz Gloria, з'являлася у фільмі бондіани "На секретній службі Її Величності", є місцевою визначною пам'яткою.

Через аварію близько 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3 тисяч метрів над рівнем моря.

Фунікулер вів на гору, на вершині якої розташований ресторан, що обертається.

Для евакуації людей було використано чотири вертольоти. Евакуйованих доставили на гірськолижний курорт Мюррен.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.