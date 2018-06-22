В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера
Пятница, 22 июня 2018, 08:21
Вертолеты эвакуировали около 400 человек с швейцарской горы, которая фигурировала в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера.
Об этом сообщает Reuters.
Гора Piz Gloria, которая появлялась в фильме бондианы "На секретной службе Ее Величества", является местной достопримечательностью.
Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря.
Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен ресторан, который вращается.
Для эвакуации людей были использованы четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента никто не пострадал.
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