Глава МВС Фінляндії хоче збільшити квоти на прийом біженців в 10 разів

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кай Мюккянен пропонує збільшити квоти на прийом біженців в десять разів.

Як повідомляє Yle, міністр виступає проти організації окремих центрів з прийому біженців за межами Євросоюзу, за які виступають багато правих європейських політиків.

У Фінляндії ідею міністра тією чи іншою мірою підтримали партії "Справжні фіни", "Синє майбутнє" і СДП.

За словами міністра, напругу в питанні біженців необхідно прибрати з прикордонних регіонів.

"Ми повинні давати притулок тим, хто його потребує. Але нинішня процедура досить проблематична. Вона призводить до безконтрольної контрабанди людей і складнощів в процесі повернення на батьківщину тих, хто отримав відмову в наданні притулку", - стверджує Мюккянен.

Зараз ЄС приймає близько 25 тисяч біженців за квотами на рік, Фінляндія - від 750 до 1050. До цього часу збільшення квот пропонували також попередні міністри внутрішніх справ Фінляндії.