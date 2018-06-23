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Глава МВД Финляндии хочет увеличить квоты на прием беженцев в 10 раз

Суббота, 23 июня 2018, 12:14

Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен предлагает увеличить квоты на прием беженцев в десять раз.

Как сообщает Yle, министр выступает против организации отдельных центров по приему беженцев за пределами Евросоюза, за которые выступают многие правые европейские политики.

В Финляндии идею министра в той или иной степени поддержали партии "Истинные финны", "Синее будущее" и СДП.

По словам министра, напряжение в вопросе беженцев необходимо убрать из приграничных регионов.

"Мы должны давать приют тем, кто в нем нуждается. Но нынешняя процедура достаточно проблематична. Она приводит к бесконтрольной контрабанде людей и сложностей в процессе возвращения на родину тех, кто получил отказ в предоставлении убежища", - утверждает Мюккянен.

Сейчас ЕС принимает около 25 тысяч беженцев за квотами в год, Финляндия - от 750 до 1050. К этому времени увеличение квот предлагали также предыдущие министры внутренних дел Финляндии.

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мигранты Финляндия
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