Климкин: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы

Украина последовательно отстаивает территориальную целостность Молдовы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", всё, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", - сказал он журналистам в Трускавце (Львовская область) в субботу.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 14, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.