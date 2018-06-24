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"Ми нажахані": у Раді Європи засудили напад на ромів у Львові

Неділя, 24 червня 2018, 16:27

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав він.

Як повідомлялося, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.

Поліція заявила, що затримала всіх нападників на ромське поселення - сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Нападникам світить до 15 років в'язниці.

Як відомо, поблизу Львова 9 травня невідомі спалили табір ромів.

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Україна Рада Європи
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