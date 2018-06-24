"Мы в ужасе": в Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - написал он.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь цыган на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.

Полиция заявила, что задержала всех нападавших на ромское поселение - семерых парней в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

По факту нападения открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ‑ умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы.

Как известно, вблизи Львова 9 мая неизвестные сожгли лагерь цыган.