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Правляча партія Туреччини лідирує на дострокових виборах до парламенту

Неділя, 24 червня 2018, 20:02

На дострокових парламентських виборах у Туреччині лідирує блок, очолюваний правлячою партією президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє державне турецьке агентство Anadolu.

Після підрахунку 45% голосів блок "Народний альянс", до якого входять "Партія справедливості та розвитку" (АК Party), очолювана Ердоганом, та Партія націоналістичного руху (МНР), мають 58,1% голосів.

Опозиційний блок "Національний альянс", до якого входять "Республіканська народна партія" (СНР), "Хороша партія" (Iyi) та "Партія щастя", мають близько 30% голосів.

Прокурдська "Партія демократії народів" (HDP) набирає 9,3% голосів. Решта політичних сил не набирають і 1,5% голосів.

Окремий підрахунок за кожну партію свідчить про лідерство AK Party, яка отримає більшість місць у парламенті (понад 300). Далі йде опозиційна CHP, на третьому місці союзники Ердогана – МНР. Також в парламент потрапляє "Хороша партія". Прокурдська партія поки не проходить у парламент.

У Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган лідирує на дострокових президентських виборах у Туреччині після підрахунку 50% голосів.

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Туреччина
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