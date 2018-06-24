Правящая партия Турции лидирует на досрочных выборах в парламент

На досрочных парламентских выборах в Турции лидирует блок, возглавляемый правящей партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

После подсчета 45% голосов блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития" (АК Party), возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (МНР), имеют 58,1% голосов.

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия" (СНС), "Хорошая партия" (Iyi) и "Партия счастья", имеют около 30% голосов.

Прокурдская партия HDP набирает 9,3% голосов. Остальные политические силы не набирают и 1,5% голосов.

Отдельный подсчет за каждую партию свидетельствует о лидерстве AK Party, которая получает абсолютное большинство в парламенте (более 300 мест). Далее следует оппозиционная CHP, на третьем месте союзники Эрдогана - МНР. Также в парламент попадает "Хорошая партия". Прокурдская партия пока не проходит в парламент.

В Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров - для попадания в парламент необходимо набрать 10% голосов избирателей.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на досрочных президентских выборах в Турции после подсчета 50% голосов.