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У Туреччині почалися дострокові вибори президента й парламенту

Неділя, 24 червня 2018, 10:23

У Туреччині розпочалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.

Про це пише Reuters.

На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. Його головний суперник — кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

Вибори становлять найбільший виклик Ердогану і його ісламістській партії з тих пір, як вони прийшли до влади понад півтора десятиліття тому. 

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже.

У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Ердоган оголосив про дострокові вибори після того, як на референдумі турки підтримали посилення повноважень президента.

Понад 56 мільйонів осіб були зареєстровані для голосування в 180 000 виборчих дільницях по всій Туреччині.

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Туреччина
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