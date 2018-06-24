У Туреччині почалися дострокові вибори президента й парламенту

У Туреччині розпочалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.

Про це пише Reuters.

На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. Його головний суперник — кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

Вибори становлять найбільший виклик Ердогану і його ісламістській партії з тих пір, як вони прийшли до влади понад півтора десятиліття тому.

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже.

У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Ердоган оголосив про дострокові вибори після того, як на референдумі турки підтримали посилення повноважень президента.

Понад 56 мільйонів осіб були зареєстровані для голосування в 180 000 виборчих дільницях по всій Туреччині.