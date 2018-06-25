Президентом ПАРЄ стала соціалістка зі Швейцарії

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала швейцарська депутатка Ліліан Морі Паск’є.

Трансляція засідання ПАРЄ велася на сайті Ради Європи.

Паск’є затвердили без голосування. Вона була єдиним кандидатом на цю посаду як представниця соціалістів. За принципом ротації, саме за ними закріплена квота голови ПАРЄ до кінця наступного року.

Попередній голова ПАРЄ, соціаліст Мікеле Ніколетті, зазнав несподіваної поразки на парламентських виборах в Італії. Після формування нової делегації італійського парламенту він втратив посаду члена ПАРЄ.

Морі Паск’є була у ПАРЄ доповідачкою з російського питання і неодноразово критикувала РФ за агресію проти України та звуження демократичних свобод всередині Росії.

Свого часу вона була однією з авторок спільної заяви доповідачів ПАРЄ з вимогою до РФ про звільнення надії Савченко.

Водночас, Ліліан Морі Паск’є виступає за збереження діалогу з РФ, в тому числі у рамках асамблеї. Після затвердження на посаді президента вона очолить спеціальний комітет, який домовляється про зняття політичних санкцій з російської делегації.