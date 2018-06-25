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Президентом ПАСЕ стала социалистка из Швейцарии

Понедельник, 25 июня 2018, 13:20

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала швейцарская депутатка Лилиан Мори Паскье.

Трансляция заседания ПАСЕ велась на сайте Совета Европы.

Паскье утвердили без голосования. Она была единственным кандидатом на эту должность как представитель социалистов. По принципу ротации, именно за ними закреплена квота председателя ПАСЕ до конца следующего года.

 

Предыдущий глава ПАСЕ, социалист Микеле Николетти, потерпел неожиданное поражение на парламентских выборах в Италии. После формирования новой делегации итальянского парламента он потерял должность члена ПАСЕ.

Паскье была в ПАСЕ докладчиком по российскому вопросу и неоднократно критиковала РФ за агрессию против Украины и сужение демократических свобод в самой России.

В свое время она была одним из авторов совместного заявления докладчиков ПАСЕ с требованием к РФ об освобождении надежды Савченко.

В то же время Паскье выступает за сохранение диалога с РФ, в том числе в рамках ассамблеи. После утверждения на посту президента она возглавит специальный комитет, который договаривается о снятии политических санкций с российской делегации.

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