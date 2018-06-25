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Комітет Європарламенту проголосував за процедуру санкцій проти Угорщини

Понеділок, 25 червня 2018, 17:11

Комітет Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС.

Про це повідомляє The Associated Press.

Комітет громадянських свобод (LIBE) проголосував у понеділок за доповідь, що рекомендує розпочати "процедуру за статтею 7" у зв'язку із занепокоєнням щодо незалежності суддів, свободи ЗМІ та жорсткого поводження з мігрантами в Угорщині.

Для початку процедури рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.

Ця процедура зрештою може призвести до втрати права голосу Угорщини в ЄС, хоча це малоймовірно, тому що Польща, проти якої вже відкрити така процедура, напевно накладе вето. Для накладення санкцій необхідне одностайне рішення всіх членів ЄС.

Як відомо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в історії ЄС вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Угорщина раніше заявляла, що скористається правом вето у разі пропозиції запровадити санкції проти Варшави.

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Угорщина Європарламент
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