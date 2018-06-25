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Комитет Европарламента проголосовал за процедуру санкций против Венгрии

Понедельник, 25 июня 2018, 17:11

Комитет Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС.

Об этом сообщает The Associated Press.

Комитет гражданских свобод (LIBE) проголосовал в понедельник за доклад, рекомендующий начать "процедуру по статье 7" в связи с беспокойством о независимости судей, свободе СМИ и жестком обращении с мигрантами в Венгрии.

Для начала процедуры решения комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.

Эта процедура в конечном итоге может привести к потере права голоса Венгрией в ЕС, хотя это маловероятно, так как Польша, против которой уже открыта такая процедура, наверняка наложит вето. Для санкций необходимо единогласное решение всех членов ЕС.

Как известно, Европейская комиссия в декабре прошлого года впервые в истории ЕС решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

Венгрия ранее заявляла, что воспользуется правом вето в случае предложения ввести санкции против Варшавы.

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Венгрия Европарламент
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