В Кишиневе продолжаются протесты: высшая судебная палата решает судьбу выборов мэра

В Кишиневе Высшая судебная палата рассматривает иск лидера партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который обратился с требованием отменить решение суда первой инстанции, который аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, а также Апелляционной палаты, которая поддержала суд.

Об этом пишет NewsMaker.

Под здание ВСП пришли протестующие, часть из них перекрыла некоторые участки бульвара Григоре Виеру. Люди начали собираться еще до начала заседания. Перед митингующими выступили Нэстасе, председатель партии "Действие солидарность" Майя Санду и другие лидеры оппозиции. Люди выкрикивали: "Пусть вам будет страшно, народ поднимается", "Нет диктатуре".

Нэстасе призвал протестующих соблюдать порядок, так как в толпе могут быть провокаторы.

"Мы пришли сюда не для того, чтобы заниматься вандализмом, а чтобы защитить свои права", - отметил он.

Майя Санду отметила, что решение ВСП будет таким же, как и Апелляционной палаты, и призвала всех присоединяться к протестующим.