Путін прийме у Кремлі радника Трампа з нацбезпеки

Президент РФ Владімір Путін в середу в Кремлі прийме радника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Про це повідомив прес-секретар російського глави держави Дмитрій Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Ви мене запитаєте, чи є серед зустрічей президента зустріч з Болтоном. Я вам відповім: Так. Дійсно, президент прийме Болтона в Кремлі, така бесіда відбудеться", - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що основні контакти у Болтона відбудуться в Раді безпеки, а також він поспілкується з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

Пєсков не став відповідати на питання, чи можна розглядати приїзд Болтона як підготовку зустрічі президентів Росії і США, і чого чекають в Кремлі від бесіди з радником американського президента.

Він додав, що російська сторона буде використовувати зустріч з Болтоном для того, щоб заповнити недолік контактів і обмінятися думками щодо головних міжнародних проблем.

Як повідомлялося, столицю Фінляндії Гельсінкі розглядають можливим місцем проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Владіміром Путіним.

Зустріч Трампа і Путіна, ймовірно, відбудеться після саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня, на якому очікується участь президента США.