Путин примет в Кремле советника Трампа по нацбезопасности

Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле примет советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: Да. Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится", - сказал Песков.

При этом он добавил, что основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Песков не стал отвечать на вопросы, можно ли рассматривать приезд Болтона как подготовку встречи президентов России и США и чего ждут в Кремле от беседы с советником американского президента.

Он добавил, что российская сторона будет использовать встречу с Болтоном для того, чтобы восполнить недостаток контактов и обменяться мнениями по главным международным проблемам.

Как сообщалось, столицу Финляндии Хельсинки рассматривают как возможное место проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США.