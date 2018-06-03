Естонія витратить 188 млн євро на захист кордону з Росією
Неділя, 3 червня 2018, 12:56
Естонія в 2019 році почне створення інфраструктури та обладнання систем технічного спостереження на кордоні з Росією.
Про це йдеться в повідомленні на сайті естонського парламенту.
Створення інфраструктури та обладнання систем технічного спостереження на кордоні з Росією обійдуться Естонії в 188 млн євро до 2026 року.
В якості партнера Міністерство внутрішніх справ Естонії залучило європейську прикордонну службу Frontex.
Для перевірки якості елементів прикордонної смуги і тестування будівельних робіт вже була побудована пробна ділянка довжиною в 3,5 км.
Загальна довжина кордону становить 338 кілометрів.
Як відомо, РФ відмовляється ратифікувати прикордонний договір з Естонією.
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