Естонія витратить 188 млн євро на захист кордону з Росією

Естонія в 2019 році почне створення інфраструктури та обладнання систем технічного спостереження на кордоні з Росією.

Про це йдеться в повідомленні на сайті естонського парламенту.

Створення інфраструктури та обладнання систем технічного спостереження на кордоні з Росією обійдуться Естонії в 188 млн євро до 2026 року.

В якості партнера Міністерство внутрішніх справ Естонії залучило європейську прикордонну службу Frontex.

Для перевірки якості елементів прикордонної смуги і тестування будівельних робіт вже була побудована пробна ділянка довжиною в 3,5 км.

Загальна довжина кордону становить 338 кілометрів.

Як відомо, РФ відмовляється ратифікувати прикордонний договір з Естонією.