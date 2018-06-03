Эстония потратит 188 млн евро на защиту границы с Россией
Воскресенье, 3 июня 2018, 12:56
В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией.
Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского парламента.
Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией обойдутся Эстонии в 188 млн евро до 2026 года.
В качестве партнера Министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.
Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже был построен пробный участок длиной в 3,5 км.
Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua