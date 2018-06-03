Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Британия изучает происхождение богатства 130 человек, среди них много россиян - СМИ

США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ

В столице Македонии прошли массовые протесты из-за планов изменить название

Из-за России НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования – СМИ






Эстония потратит 188 млн евро на защиту границы с Россией

Воскресенье, 3 июня 2018, 12:56

В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией.

Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского парламента.

Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией обойдутся Эстонии в 188 млн евро до 2026 года.

В качестве партнера Министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже был построен пробный участок длиной в 3,5 км.

Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров.

Как известно, РФ отказывается ратифицировать пограничный договор с Эстонией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
powered by lun.ua