Эстония потратит 188 млн евро на защиту границы с Россией

В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией.

Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского парламента.

Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией обойдутся Эстонии в 188 млн евро до 2026 года.

В качестве партнера Министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже был построен пробный участок длиной в 3,5 км.

Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров.