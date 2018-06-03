Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Новий прем’єр Іспанії сформує уряд меншості без лівих та націоналістів

Британія вивчає походження багатства 130 осіб, серед них чимало росіян - ЗМІ

США готують санкції проти компаній-учасниць "Північного потоку-2" – ЗМІ

У столиці Македонії пройшли масові протести через плани змінити назву






Британія представить пропозиції щодо Brexit до червневого саміту ЄС

Неділя, 3 червня 2018, 14:27

Велика Британія підготує хороший набір пропозицій щодо політики Brexit до зустрічі лідерів Європейського Союзу в цьому місяці.

Про це заявив міністр внутрішніх справ секретар Саджид Джавід, повідомляє Reuters.

"Я абсолютно впевнений, коли ми дійдемо до червневого засідання Ради, у прем'єр-міністра буде хороший набір пропозицій, і наші колеги в Європі позитивно на них відреагують", - сказав Джавід.

Він сказав, що ці пропозиції будуть відповідати попереднім заявам прем’єр-міністра Терези Мей і що обіцяний документ про політику Brexit буде опублікований до початку саміту, який відбудеться 28-29 червня.

Міністр також спростував інформацію британських ЗМІ про те, що нездатність дійти згоди про вихід з ЄС призведе до негайної нестачі медикаментів, палива і продуктів харчування.

Нагадаємо, Ірландія вже заявила, що Британія протягом двох тижнів повинна подати письмові пропозиції того, яким чином вона має намір забезпечувати безперешкодний кордон після Brexit.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua
Читайте також
Brexit: Ірландія дала Британії два тижні на пропозиції щодо кордону
Сорос анонсував початок кампанії за другий Brexit-референдум
Brexit: Мей проситиме ЄС про продовження перехідного періоду до 2023 року – ЗМІ
Brexit: кількість британців з німецькими паспортами зросла на 162%
Brexit обійшовся кожному домогосподарству Британії у тисячу євро – Банк Англії