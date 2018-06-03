Британія представить пропозиції щодо Brexit до червневого саміту ЄС

Велика Британія підготує хороший набір пропозицій щодо політики Brexit до зустрічі лідерів Європейського Союзу в цьому місяці.

Про це заявив міністр внутрішніх справ секретар Саджид Джавід, повідомляє Reuters.

"Я абсолютно впевнений, коли ми дійдемо до червневого засідання Ради, у прем'єр-міністра буде хороший набір пропозицій, і наші колеги в Європі позитивно на них відреагують", - сказав Джавід.

Він сказав, що ці пропозиції будуть відповідати попереднім заявам прем’єр-міністра Терези Мей і що обіцяний документ про політику Brexit буде опублікований до початку саміту, який відбудеться 28-29 червня.

Міністр також спростував інформацію британських ЗМІ про те, що нездатність дійти згоди про вихід з ЄС призведе до негайної нестачі медикаментів, палива і продуктів харчування.

Нагадаємо, Ірландія вже заявила, що Британія протягом двох тижнів повинна подати письмові пропозиції того, яким чином вона має намір забезпечувати безперешкодний кордон після Brexit.