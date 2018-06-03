Премьер Испании сформирует правительство меньшинства без левых и националистов

Великобритания подготовит хороший набор предложений относительно политики Brexit к встрече лидеров стрпан Европейского союза в этом месяце.

Об этом заявил министр внутренних дел секретарь Саджид Джавид, сообщает Reuters.

"Я абсолютно уверен, когда мы доберемся до июньского заседания Совета, у премьер-министра будет хороший набор предложений, и наши коллеги в Европе позитивно на них отреагируют", - сказал Джавид.

Он сказал, что эти предложения будут соответствовать предыдущим заявлениям прембер-министра Терезы Мэй и что обещанный документ о политике Brexit будет опубликован до начала саммита, который состоися 28-29 июня.

Министр также опроверг информацию британских СМИ о том, что неспособность достичь соглашения о выходе из ЕС приведет к немедленной нехватке медикаментов, топлива и продуктов питания.

Напомним, Ирландия уже заявила, что Великобритания в течение двух недель должна представить письменные предложения того, каким образом она намерена обеспечивать беспрепятственную границу после Brexit.