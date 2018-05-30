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Сорос анонсував початок кампанії за другий Brexit-референдум

Середа, 30 травня 2018, 08:31

Мільярдер Джордж Сорос заявив про початок найближчим часом кампанії на користь другого референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Про це пише британське видання The Times.

У виступі на саміті, організованому у вівторок в Парижі аналітичним центром Європейської Ради із зовнішніх відносин, Сорос сказав, що Brexit є прикладом територіальної дезінтеграції, "надзвичайно руйнівним процесом, шкідливим для обох сторін".

"Велика частина збитків відчувається прямо зараз, коли Європейський Союз перебуває в екзистенційній кризі, але його увага спрямована на переговори щодо угоди з Великою Британією. Це пропозиція, від якої програють усі, але її можна перетворити в безпрограшну ситуацію", - сказав Сорос.

87-річний мільярдер підтримує рух Best for Britain, який виступає проти Brexit, та закликає до проведення другого референдуму. Він пожертвував понад 700 тисяч фунтів стерлінгів на кампанію руху.

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Велика Британія Brexit
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