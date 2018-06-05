Канада засудила вирок українському журналісту Сущенку в РФ

Уряд Канади засуджує вирок Росії, винесений українському журналісту Романові Сущенку

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

"Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12 років ув'язнення в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 4 червня 2018 р.

Як повідомлялося, 4 червня Московський міський суд визнав Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Вирок буде оскаржено, заявив його захисник.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це. Сам Сущенко провину не визнав.