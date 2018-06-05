Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іран вирішив відновити збагачення урану у більших масштабах

Білий дім підтвердив саміт Трампа з Кім Чен Ином

У Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Поліція Британії витратила $10 млн на розслідування отруєння у Солсбері






Канада засудила вирок українському журналісту Сущенку в РФ

Вівторок, 5 червня 2018, 08:38

Уряд Канади засуджує вирок Росії, винесений українському журналісту Романові Сущенку

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

"Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12 років ув'язнення в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 4 червня Московський міський суд визнав Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Вирок буде оскаржено, заявив його захисник.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це. Сам Сущенко провину не визнав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада
powered by lun.ua
Читайте також
Клімкін просить світ тиснути на РФ для звільнення українських політв’язнів
Порошенко поговорив з Помпео про Північний потік, санкції для РФ і політв'язнів
Рада Європи має рівнятися на українських політв'язнів у захисті своїх принципів – Клімкін
МЗС підніме питання політв'язнів на КМ Ради Європи, з огляду на голодування Сенцова
Київ переконує ЄС посилити тиск на Кремль для звільнення політв'язнів