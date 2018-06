Канада засудила вирок українському журналісту Сущенку в РФ

Уряд Канади засуджує вирок Росії, винесений українському журналісту Романові Сущенку

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

"Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12 років ув'язнення в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth.