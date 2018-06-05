Канада осудила приговор украинскому журналисту Сущенко в РФ

Правительство Канады осуждает приговор России, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко до 12 лет заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала глава канадского внешнеполитического ведомства.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 4 червня 2018 р.

Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это. Сам Сущенко вину не признал.