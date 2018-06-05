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Канада осудила приговор украинскому журналисту Сущенко в РФ

Вторник, 5 июня 2018, 08:38

Правительство Канады осуждает приговор России, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко до 12 лет заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала глава канадского внешнеполитического ведомства.

Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это. Сам Сущенко вину не признал.

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