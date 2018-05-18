Рада Європи має рівнятися на українських політв'язнів у захисті своїх принципів – Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін закликав Раду Європи рівнятися у захисті своїх принципів та справедливості на українських політв'язнів, яких утримують в Росії.

Про це він сказав у своєму виступі під час 128-го засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні глав зовнішньополітичних відомств, повідомляє прес-служба МЗС.

Клімкін взяв участь у дискусії міністрів, присвяченій актуальним викликам демократичній безпеці в Європі, та заявив, що єдиною ефективною відповіддю на такі виклики є безумовна відданість справедливості та її дієвий захист.

Глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що більше 60 громадян нашої держави, які кинули виклик країні-агресору, та наразі утримуються Росією як політичні в’язні в Криму та на території РФ, є прикладом такої боротьби за справедливість.

Клімкін також привернув увагу присутніх до оголошення Олегом Сенцовим безстрокового голодування та закликав присутніх міністрів, а також Раду Європи загалом, активно долучитися до звільнення українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією.

Він також привернув увагу до ситуації довкола Володимира Балуха та Узейра Абдуллаєва і наголосив, що українські політв’язні в Росії та на окупованих територіях Криму і Донбасу рішуче захищають справедливість та принципи, у які вірять.

"Сподіваюся, наші дискусії у Раді Європи та подальші дії будуть гідними тих людей, які мають достатньо сміливості та відданості відповідати на виклики беззаконня та свавілля, які Росія принесла в Європу", - сказав Клімкін.

Міністр окремо згадав про вшанування цього дня річниці депортації кримських татар, подякував партнерам України в Комітеті міністрів РЄ за ухвалене минулого року окреме рішення щодо ситуації в Криму та висловив сподівання на його імплементацію.