Громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну у 2019 році

Британські громадяни можуть втратити право безвізового в’їзду до України після того, як 30 березня 2019 року Сполучене Королівство вийде з ЄС.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Візові вимоги для всіх держав Євросоюзу скасовані ще у 2005 році указом тогочасного президента Віктора Ющенка.

"Тоді ніхто не уявляв, що один із членів Союзу забажає з нього вийти. Історія склалася інакше. 30 березня 2019 року Сполучене Королівство перестане бути членом ЄС. А отже, цього дня "безвіз Ющенка" перестане діяти для британських громадян", - йдеться у статті.

Щоб "безвіз" для британців продовжив діяти, президент України повинен підписати новий указ про безвізовий режим для Британії.

Як відомо, Велика Британія та Ірландія є двома європейськими країнами, які не запровадили безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року.

Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори, бо вважають, що Порошенко не зважиться на конфлікт та підпише новий указ про безвіз для Британії.

Читайте у редакційній статті "Європейської правди": "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".