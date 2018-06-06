Граждане Великобритании могут потерять право на безвизовые поездки в Украину в 2019 году

Британские граждане могут потерять право безвизового въезда в Украину после того, как 30 марта 2019 года Соединенное Королевство выйдет из ЕС.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Визовые требования для всех государств Евросоюза отменены еще в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко.

"Тогда никто не представлял, что один из членов Союза пожелает из него выйти. История сложилась иначе. 30 марта 2019 года Соединенное Королевство перестанет быть членом ЕС. А значит, в этот день "безвиз Ющенко" перестанет действовать для британских граждан", - говорится в статьи.

Чтобы "безвиз" для британцев продолжил действовать, президент Украины должен подписать новый указ о безвизовом режиме отдельно для Британии.

Как известно, Великобритания и Ирландия являются двумя европейскими странами, которые не ввели безвиз для Украины, начавший действовать с ЕС 11 июня прошлого года.

Со своей стороны посольство Украины уже предложило Лондону переговоры об упрощении визового режима для украинцев, но британцы не соглашаются на переговоры, потому что считают, что Порошенко не решится на конфликт и подпишет новый указ о безвизе для граждан Британии.

Подробнее читайте в редакционной статье "Европейской правды": "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании".