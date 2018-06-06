Британия призвала Россию отпустить 70 украинских политзаключенных

Великобритания призывает Россию освободить граждан Украины, которых задержали и приговорили к тюремным срока из-за их несогласия с незаконной аннексией Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИДа.

"Они были осуждены к длительным тюремным заключениям после судебных процессов, которые не кажутся соответствующими международным стандартам. Лишение их свободы, как и остальных 70 украинцев, включая крымских татар, свидетельствует о системном преследовании Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

В МИД Великобритании выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха, удерживаемых Россией и объявивших голодовку в знак протеста против длительного лишения свободы украинских политических заключенных.

"Их тюремные приговоры, как и задержания многих других украинцев, которые были арестованы властями России, выглядят политически мотивированными. Мы призываем Россию немедленно их освободить. Контроль России над Крымом продолжает быть незаконным и нелегитимным, а также является грубым нарушением многочисленных международных обязательств РФ", - отметили в ведомстве.