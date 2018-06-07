НАТО готовит план "Четыре тридцатки": батальоны, эскадрильи и корабли

Министры обороны стран НАТО утвердили новую инициативу по усилению способности Альянса быстро реагировать на угрозы.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Это не новые силы. Речь идет о повышении готовности сил, которые уже есть у наших государств. Сегодня мы согласились, что к 2020 году необходимо иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - сказал Столтенберг.

Решение по инициативе должны официально утвердить на саммите НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.

Столтенберг также рассказал, что союзники приняли на себя обязательства инвестировать 20% своих оборонных расходов на основное оборудование.

"В этом году ожидается, что 15 союзников выполнят руководящие принципы (по расходам, - ред.). И я надеюсь, что в последующие годы будет больше. Союзники также активизировали свой вклад в миссии и операции НАТО", - сказал генсек.

Напомним, министры обороны стран НАТО утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.