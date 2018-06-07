НАТО поддерживает политику санкций против России - Столтенберг

НАТО поддерживает политику санкций против России, хотя и не стремится к ее изоляции.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО не ставит целью изоляцию России. Более того, мы выступаем за улучшение отношений с Россией. Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия наш сосед, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения", - сказал Столтенбег.

Он отметил важность санкций, потому что они посылают четкий сигнал России.

"Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано в Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю это", - сказал генсек.

Столтенберг при этом отметил, что решения по санкциям принимались не в НАТО.

"Но члены НАТО приветствуют эти санкции, поддерживают эти санкции, потому что за свои действия надо платить. Есть последствия, когда нарушаются международные правила", - отметил он.