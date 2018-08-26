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"Його голосу не вистачатиме": у ЄС і НАТО відреагували на смерть Маккейна

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"Його голосу не вистачатиме": у ЄС і НАТО відреагували на смерть Маккейна

Неділя, 26 серпня 2018, 16:57

Європейські лідери та генсек НАТО висловили співчуття з приводу смерті американського сенатора Джона Маккейна.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав сенатора "справжнім американським героєм".

"Він присвятив усе своє життя своїй країні. Його голосу не вистачатиме. Адресуємо нашу шану його близьким", - написав у Twitter французький президент.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала Маккейна "одним із найбільших політичних діячів нашого часу, який невтомно боровся за сильний трансатлантичний альянс".

"Джон Маккейн керувався твердою переконаністю в тому, що мета будь-якої політичної діяльності повинна служити підтримці та промоції свободи, демократії і верховенства права. Його смерть є втратою для всіх, хто розділяє це переконання", - заявила Меркель.

Прем’єрка Великої Британії Тереза Мей вважає, що Джон Маккейн був великим державним діячем, який вважав інтереси служіння вищими за власні.

"Було честю називати його другом Великої Британії. Мої найглибші співчуття його сім'ї та американському народу", - написала вона.

"Джон Маккейн - солдат і сенатор, американець та атлантист. Його пам’ятатимуть як в Європі, так і в Північній Америці за його мужність і характер, та як сильного прихильника НАТО", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У США в суботу, 25 серпня, у віці 81 року помер сенатор-республіканець Джон Маккейн.

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