"Его голоса будет не хватать": в ЕС и НАТО отреагировали на смерть Маккейна

Европейские лидеры и генсек НАТО выразили сожаление по поводу смерти американского сенатора Джона Маккейна.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сенатора "настоящим американским героем".

"Он посвятил всю свою жизнь своей стране. Его голоса будет не хватать. Адресуем наше уважение его близким", - написал в Twitter французский президент.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Маккейна "одним из самых великих политических деятелей нашего времени, который неутомимо боролся за сильный трансатлантический альянс".

"Джон Маккейн руководствовался твердой убежденностью в том, что цель любой политической деятельности должна служить поддержке и продвижению свободы, демократии и верховенства права. Его смерть является потерей для всех, кто разделяет это убеждение", - заявила Меркель.

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй считает, что Джон Маккейн был крупным государственным деятелем, который ставил интересы служения выше собственных.

"Было честью называть его другом Великобритании. Мои глубочайшие соболезнования его семье и американскому народу", - написала она.

"Джон Маккейн - солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить как в Европе, так и в Северной Америке за его мужество и характер, и как сильного сторонника НАТО", - отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В США в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.