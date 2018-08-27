РФ звинуватила британські ВПС у провокації через перехоплення над Чорним морем

Росія звинуватила Королівські ВПС Великої Британії у небезпечному перехопленні військових літаків над Чорним морем з метою спровокувати Москву.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства РФ у Лондоні.

Літаки британських ВПС Typhoon 23 і 24 серпня піднялися з авіабази "Міхаїл Когалнічану" для супроводження російського літака морської розвідки і двох винищувачів Су-30.

"Ще можна зрозуміти, коли Королівський флот супроводжує кораблі російського ВМФ при проході через Ла-Манш, в безпосередній близькості від британського узбережжя, хоча і це не обов'язково супроводжувати публічними заявами. Але яку загрозу Великій Британії або навіть її союзникам може хоча б теоретично представляти російський патрульний літак, що здійснює польоти поблизу російських же берегів, на відстані більше двох тисяч кілометрів від Британських островів?", - йдеться у заяві посольства РФ.

У дипвідомстві зазначили, що цей епізод "прекрасно ілюструє згубність самої ідеї дислокації британських ВПС і інших натівських сил в Румунії, Польщі, Прибалтиці".