РФ обвинила британские ВВС в провокации из-за перехвата над Черным морем

Россия обвинила Королевские ВВС Великобритании в опасном перехвате военных самолетов над Черным морем с целью спровоцировать Москву.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства РФ в Лондоне.

Самолеты британских ВВС Typhoon 23 и 24 августа поднялись с румынской авиабазы ​​"Михаил Когалничану" для сопровождения российского самолета морской разведки и двух истребителей Су-30.

"Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это не обязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов?", - говорится в заявлении посольства РФ.

В дипведомством отметили, что этот эпизод "прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике".