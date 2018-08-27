Голова МЗС Канади їде в Україну
Понеділок, 27 серпня 2018, 11:58
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд 27-29 серпня відвідає Україну з робочим візитом.
Про це повідомила прес-служба МЗС України в понеділок
"Метою візиту є підтримка українсько-канадського політичного діалогу. Очікується обговорення питань взаємодії на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії і подальшого зміцнення особливого партнерства", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що 28 серпня передбачено проведення переговорів і спільної прес-конференції міністрів закордонних справ України та Канади.
Також передбачені зустрічі Фріланд з керівництвом держави та керівниками ряду міністерств.
Глава МЗС Канади також візьме участь в пленарному засіданні XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
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