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Голова МЗС Канади їде в Україну

Понеділок, 27 серпня 2018, 11:58

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд 27-29 серпня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомила прес-служба МЗС України в понеділок

"Метою візиту є підтримка українсько-канадського політичного діалогу. Очікується обговорення питань взаємодії на міжнародній арені, зокрема щодо протидії російській агресії і подальшого зміцнення особливого партнерства", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що 28 серпня передбачено проведення переговорів і спільної прес-конференції міністрів закордонних справ України та Канади.

Також передбачені зустрічі Фріланд з керівництвом держави та керівниками ряду міністерств.

Глава МЗС Канади також візьме участь в пленарному засіданні XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Канада Україна
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